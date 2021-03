Bruno Fernandes al calciatore del Milan | «Che gol hai fatto?»

(Di lunedì 8 marzo 2021)esalta il gesto tecnico del rossonero che sfiderà giovedì in Europa League nel match tra Manchester United eIntervenuto a commento di un post di Diogo Dalot su instagram,stella dello United, ha commentato la rete siglata dal connazionale contro il Verona: «Ma che gol hai» l’esclamazione del Red Devil. Compiaciuto la risposta delista, a sua volta ex United, che lancia la sfida all’amico: «Ci vediamo giovedì fratello». Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Amici fuori dal campo e nemici tra qualche giorno ad Old Trafford.ha voluto esprimere il proprio stupore per il grandissimo gol di oggi di Diogo Dalot, commentando sotto un post del portoghese su Instagram: 'Ma che gol hai fatto' ha scritto il ...Lo United di Solskjaer sconfigge un po' a sorpresa il City di Guardiola nella stracittadina, con un 2 - 0 firmato dae Shaw che interrompe una clamorosa striscia di 21 vittorie ...Bruno Fernandes esalta il gesto tecnico del rossonero che sfiderà giovedì in Europa League nel match tra Manchester United e Milan ...Bruno Fernandes esalta il gesto tecnico del rossonero che sfiderà giovedì in Europa League nel match tra Manchester United e Milan ...