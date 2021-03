Zingaretti da Barbara D’Urso | «Le mie dimissioni sono irrevocabili | ma non scompaio»

Leggi su open.online

(Di domenica 7 marzo 2021) Nicolaconferma le proprieda segretario del Pd,, assicura in video collegamento consu Canale 5., ospite di Live Non è la, spiega così le ragioni alla base dello strappo: «Ho voluto dare una scossa quando ho percepito il rischio che il Pd potesse implodere. Il mio è stato un atto d’amore», ha detto. «State certi che io non. Ci sarò con il mio lavoro, e con le mie idee», ha continuato, che ha scelto la trasmissione diper dare la propria versione dei fatti nonostante le polemiche scaturite dal tweet del 24 febbraio con cui il segretario dem ...