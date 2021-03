Usa, Tim entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network (Di domenica 7 marzo 2021) TIM entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma sulla finanza sostenibile gestita da Nasdaq che riunisce investitori, emittenti, banche di investimento e organizzazioni specialistiche. Per celebrare l’iniziativa, il logo di TIM è stato proiettato sulla Nasdaq Tower di Times Square nel cuore di Manhattan, luogo simbolo della città di New York. Aderendo al Nasdaq Sustainable Bond Network, TIM rafforzerà ulteriormente la platea di potenziali investitori internazionali, in particolare quelli più sensibili alle tematiche ESG. Il Network fornisce informazioni finanziarie e dati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle società quotate e rappresenta un punto di riferimento ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) TIMnel, la piattaforma sulla finanza sostenibile gestita dache riunisce investitori, emittenti, banche di investimento e organizzazioni specialistiche. Per celebrare l’iniziativa, il logo di TIM è stato proiettato sullaTower di Times Square nel cuore di Manhattan, luogo simbolo della città di New York. Aderendo al, TIM rafforzerà ulteriormente la platea di potenziali investitori internazionali, in particolare quelli più sensibili alle tematiche ESG. Ilfornisce informazioni finanziarie e dati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle società quotate e rappresenta un punto di riferimento ...

She - Hulk: svelata una misteriosa presenza aliena nella nuova serie MCU. Ecco di chi si tratta Godendo del modo in cui vive, usa il suo potere in ogni maniera possibile per rendersi felice , ... Mark Ruffalo , che riprende il suo tradizionale ruolo di Bruce Banner del MCU, e Tim Roth che torna ...

Un nuovo poster internazionale dal film Tom and Jerry TOM AND JERRY PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Tim Story. La sceneggiatura è stata affidata ... Negli Usa dal 5 marzo 2021 al Cinema e su HBO Max . In Italia con esclusiva digitale dal 18 ...

Usa, Biden nomina Tim Wu consigliere speciale per la tecnologia e la concorrenza

Usa, Senato approva piano di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi. Biden: 'Giorni più luminosi' Un terzo centro in Pennsylvania è già vuoto dopo che le famiglie sono state rilasciate la scorsa settimana Un programma enorme che dovrebbe ridare respiro alla popolazione e alle imprese devastate da ...

Sedici donne per costruire il domani In un tempo così rattrappito sul presente è un bell’esercizio di immaginazione spingere in là lo sguardo, nei cantieri dove si prepara il futuro, e provare a raccontare «chi sta lavorando per costruir ...

