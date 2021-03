Ultime Notizie Roma del 07-03-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 marzo 2021)Daily News radio giornale o pomeriggio dalla redazione domenica 7 marzo al microfono Giuliano Ferrigno viaggio di Papa Francesco in Iraq il pontefice prega a mosul per le vittime della guerra come crudele che l’iraq culla di civiltà sia stato colpito da una tempesta così disumana dice con antichi luoghi di culto distrutti e migliaia di musulmani cristiani annientati dal terrorismo e altri sfollati quella forza uccisi Bergoglio che definisce danno incalcolabile l’esodo dei Cristiani riafferma la convinzione che la fraternità è più forte del pratici Dio e che la pace è più forte della guerra non è lecito uccidere nel nome di Dio Poi il papà assicura Il terrorismo non ha mai l’ultima parola e lancio un appello Affinché si rispettino le donne e la pandemia interrompe la corsa dell’imprenditoria femminile Alpine 2020 si registra un calo dello 0,29% delle imprese rosa ...