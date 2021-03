The Tender Bar: George Clooney trasforma la Lesley University in Yale (Di domenica 7 marzo 2021) È stato sorprendente vedere i colori di Yale volare a Cambridge questa settimana. La segnaletica faceva parte delle riprese di “The Tender Bar”, il nuovo film diretto da George Clooney che è stato girato nell’area di Boston dalla fine di febbraio. La Lesley University La Lesley University – non quella di Harvard – è stata il set del film mercoledì e giovedì. Il campus di Brattle del college aveva membri dell’equipaggio che preparavano le inquadrature al centro del suo gruppo di edifici, con un’area di sosta per gli extra allestita nel Washburn Commons della scuola e un’area di ristorazione dietro la storica Oliver Hastings House. Il libro “The Tender Bar” è basato sull’omonimo libro di memorie dell’autore J.R. Moehringer, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) È stato sorprendente vedere i colori divolare a Cambridge questa settimana. La segnaletica faceva parte delle riprese di “TheBar”, il nuovo film diretto dache è stato girato nell’area di Boston dalla fine di febbraio. LaLa– non quella di Harvard – è stata il set del film mercoledì e giovedì. Il campus di Brattle del college aveva membri dell’equipaggio che preparavano le inquadrature al centro del suo gruppo di edifici, con un’area di sosta per gli extra allestita nel Washburn Commons della scuola e un’area di ristorazione dietro la storica Oliver Hastings House. Il libro “TheBar” è basato sull’omonimo libro di memorie dell’autore J.R. Moehringer, ...

