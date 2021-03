Stefano D' Orazio | cancellato l' omaggio previsto in scaletta a Sanremo Red Canzian | ' Una cosa orrenda'

(Di domenica 7 marzo 2021) Non è stato fatto l'D'nel corso della finale die i Pooh s'infuriano. Ladella serata finale di2021 prevedeva unallo storico batterista dei ...

Non è stato fatto l'omaggio aD'nel corso della finale di Sanremo e i Pooh s'infuriano. La scaletta della serata finale di Sanremo 2021 prevedeva un omaggio allo storico batterista dei Pooh, D', che è saltato, ...Molti aspettavano nella lunga notte di Sanremo un omaggio al batterista dei Pooh ,D', morto nei mesi scorsi per Covid. L'omaggio prevedeva che Fiorello e Amadeus cantassero 'Uomini Soli' e poi ricordassero D'. Ma dalla scaletta è saltato quando evidentemente ...Vasco Rossi incorona i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021. Su Instagram il rocker di Zocca posta anche... Salta l’omaggio a Stefano D’Orazio dalla finale di Sanremo e i Pooh s’infuriamo. La serata ...Amadeus rispondendo quindi alle domande dei giornalisti ha deciso di scusarsi in prima persona. Ha spiegato che è stata una questione di tempi, di scaletta e nella corsa a rispettare quello che si dov ...