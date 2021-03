Sampdoria-Cagliari | gol di Bereszynski e Gabbiadini in un minuto | partita ribaltata VIDEO

(Di domenica 7 marzo 2021) Bartosze Manoloribaltano in unil. Incredibile rimonta dellanel giro di un, con il terzino polacco e il centravanti che nel giro di un attimo ribaltano lo 0-1 del primo tempo firmato da Joao Pedro. Ed è così 2-1, beffa per i doriani ed esultanza sfrenata dei padroni di casa. In alto e di seguito idei due gol. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Cagliari 2-1, rete di Gabbiadini M. (SAM) - SuperSportBlitz : #SerieA - HT Score: Sampdoria 0-1 Cagliari #SSFootball - BillyWhiz : Spurs v C-Palace Bielefeld 0-0 U-Berlin Sampdoria 2-1 Cagliari R-Sociedad 1-0 Levante Maritimo 0-1 Moreirense Gua… - sportface2016 : #SampdoriaCagliari, gol di #Bereszynski e #Gabbiadini che ribaltano tutto: i video - tignusel : #Sampdoria - Cagliari 2-1 Serie A 2020/2021. La diretta della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Cagliari

Omar Colley salterà per squalifica il prossimo match contro il Bologna: fatale l'ammonizione inal ...Allo stadio Marassi di Genova si gioca il posticipo delle 18:00 tra. Al termine del primo il risultato vede in vantaggio ilgrazie a un gol di Joao Pedro al 12 . Comments commentsProsegue la Serie A con gli incontri della ventiseiesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventiseiesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...