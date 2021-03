Raya e l’ultimo Drago: un successo al botteghino di New York (Di domenica 7 marzo 2021) Raya e l’ultimo Drago. Le sale cinematografiche di New York City hanno accolto gli spettatori per la prima volta in quasi un anno questo fine settimana. Eppure alcune nuove uscite di alto profilo hanno ancora difficoltà a vendere i biglietti, segno che una rinascita del botteghino potrebbe non essere nelle carte per alcuni mesi. Il successo di “Raya e l’ultimo Drago” “Raya e l’ultimo Drago” della Disney, un’avventura fantasy animata al computer, è arrivata a 8,6 milioni di dollari da 2.045 schermi. Ciò non è riuscito a eguagliare l’impressionante (per una pandemia) debutto di “Tom & Jerry”, che ha guadagnato $ 14,1 milioni lo scorso fine settimana, fornendo un raggio di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021). Le sale cinematografiche di NewCity hanno accolto gli spettatori per la prima volta in quasi un anno questo fine settimana. Eppure alcune nuove uscite di alto profilo hanno ancora difficoltà a vendere i biglietti, segno che una rinascita delpotrebbe non essere nelle carte per alcuni mesi. Ildi “” “” della Disney, un’avventura fantasy animata al computer, è arrivata a 8,6 milioni di dollari da 2.045 schermi. Ciò non è riuscito a eguagliare l’impressionante (per una pandemia) debutto di “Tom & Jerry”, che ha guadagnato $ 14,1 milioni lo scorso fine settimana, fornendo un raggio di ...

