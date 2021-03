Problemi con riconoscimento impronta per Huawei Mate 10 Lite a marzo (Di domenica 7 marzo 2021) Ci siamo lasciati alle spalle un paio di mesi in cui c’è stata la distribuzione di tantissimi aggiornamenti software da parte di Huawei, comprese alcune patch che hanno investito il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite. Come sempre avviene in questi casi, è possibile che alcuni firmware abbiano un impatto non proprio in linea con le aspettative degli utenti. Oggi 7 marzo intendo raccontarvi proprio un episodio di questo tipo, in merito ad un device ancora molto popolare in Italia, nonostante sia stato lanciato sul mercato più di due anni fa. Gli ultimi Problemi per Huawei Mate 10 Lite a marzo post aggiornamento Situazione da monitorare con attenzione dopo la patch di cui vi abbiamo parlato alcune settimane fa. Una ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Ci siamo lasciati alle spalle un paio di mesi in cui c’è stata la distribuzione di tantissimi aggiornamenti software da parte di, comprese alcune patch che hanno investito il cosiddetto10. Come sempre avviene in questi casi, è possibile che alcuni firmware abbiano un impatto non proprio in linea con le aspettative degli utenti. Oggi 7intendo raccontarvi proprio un episodio di questo tipo, in merito ad un device ancora molto popolare in Italia, nonostante sia stato lanciato sul mercato più di due anni fa. Gli ultimiper10post aggiornamento Situazione da monitorare con attenzione dopo la patch di cui vi abbiamo parlato alcune settimane fa. Una ...

trash_italiano : CIOÈ IERI ALMENO 20 ESIBIZIONI CON PROBLEMI TECNICI, TUTTO OK, OGGI INVECE FACCIAMO FARE UN’ALTRA ESIBIZIONE A RENGA #Sanremo2021 - _Carabinieri_ : Firenze: deruba un uomo con problemi di deambulazione della sua carrozzina elettrica. Il responsabile viene identif… - ItaliaViva : Veniamo da mesi in cui il governo precedente non era più in grado di prendere decisioni funzionali alla risoluzione… - Giovanni1946861 : RT @EnzoGiannico: @FilBarbera @marioricciard18 @GGabbuti Quindi il problema non è chiamare problemi nuovi con nomi vecchi(alleanza tra prod… - rickshady : RT @Cambiacasacca: Non sono un esperto di marketing. Vorrei chiedere a chi lo è come mai la sinistra si butta su questi soggetti con proble… -