Pistoiese-Pro Vercelli | le ultime sulla gara e le probabili formazioni

Pistoiese-Pro Vercelli di scena al "Melani" nella 29a giornata del campionato di Serie C girone A, a partire dalle 17.30. I padroni di casa hanno bisogno di punti per approdare alla zona salvezza, ma dalla parte opposta c'è una Pro Vercelli che deve continuare a correre per prendersi il trono della prima della classe. Il momento della Pistoiese I toscani, che in classifica sono invischiati nella lotta salvezza con 27 punti dopo 28 turni di campionato (7 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte), arrivano alla gara di questo pomeriggio dopo la sconfitta subita in trasferta nel derby contro il Pontedera. Il 2-0 in favore della squadra di Maraia, è stato garantito dalle reti di Catanese e Milani. Il momento della Pistoiese è certamente complessa. Dopo la vittoria ottenuta ...

