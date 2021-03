Misteriosi boati arrivano dal sottosuolo | panico tra i residenti

(Di domenica 7 marzo 2021) Da oltre venti giorni daldel centro storico di Orte, a nord di Roma, provengono. Il sindaco Angelo Giuliani ha dato mandato a un geologo di studiare questo strano fenomeno che sta inquietando i cittadini del paese al confine tra Lazio e Umbria. Il borgo incastonato tra le rocce si trova sopra un banco di tufo alto una ventina di metri, con delle caverne, dei pozzi, dei cunicoli che in passato sono stati anche abitati. L'intera zona è stata monitorata e fotografata grazie a un elicottero dei vigili del fuoco arrivato direttamente da Ciampino e probabilmente le rocce verranno ispezionate anche con un drone. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tuttavia, non ha segnalato particolari problemi in quell'area. Secondo quanto raccontano i cittadini, si tratterebbe rumori fortissimi ...

Advertising

Ultron65 : RT @tempoweb: Partono le indagini urgenti sulla città di Orte scossa da misteriosi boati #orte #viterbo #iltempoquotidiano - GeorgieGregory_ : RT @tempoweb: Partono le indagini urgenti sulla città di Orte scossa da misteriosi boati #orte #viterbo #iltempoquotidiano - tempoweb : Partono le indagini urgenti sulla città di Orte scossa da misteriosi boati #orte #viterbo #iltempoquotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Misteriosi boati

Yahoo Finanza

nel sottosuolo di Orte, scende in campo l'Ingv A quel punto sono scesi in campo la Protezione Civile Nazionale e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ( INGV ). Anche lì ...Alcuniprovenienti dal sottosuolo stanno tenendo in apprensione i cittadini di Orte , località in provincia di Viterbo, nella Tuscia , nella regione Lazio . Da oltre 20 giorni il centro ...A volte sono segnali radio misteriosi ma evidentemente umani, altre sono rumori naturali sulle cui origini si dibatte da anni ...Quando arriva il bombardamento di notifiche sul cellulare, significa che è tornato. Un rumore sordo, secco. Senza preavviso e senza strascichi, se non qualche crepa sui muri che alcuni ...