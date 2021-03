“Mi manchi”. Gigi D’Alessio, lo scoop è partito. Ecco cosa sta accadendo al cantante napoletano (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo il matrimonio naufragato con Anna Tatangelo, durato per circa 14 anni, Gigi D’Alessio è stato spesso vittima di curiosità su una possibile nuova fidanzata, e tra rumors e smentite alla fine è spuntato un nome: Denise Esposito. Chi è Denise La ragazza, di 28 anni e quindi di 26 anni più giovane del cantante neomelodico, sarebbe una sua fan, napoletana anche lei, ma non si sa molto altro, solo che forse si sono conosciuti quest’estate a Capri durante uno spettacolo. Pare che Gigi abbia cercato di tenere un profilo basso per non portare la sua storia sotto l’occhio dei riflettori, però qualche foto è trapelata. Ma nonostante la storia sia data per certa, quello che è strano è che non vi sia traccia della coppia sui social di nessuno dei due, come se fossero entrambi single. Un vero mistero. Autore ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo il matrimonio naufragato con Anna Tatangelo, durato per circa 14 anni,è stato spesso vittima di curiosità su una possibile nuova fidanzata, e tra rumors e smentite alla fine è spuntato un nome: Denise Esposito. Chi è Denise La ragazza, di 28 anni e quindi di 26 anni più giovane delneomelodico, sarebbe una sua fan, napoletana anche lei, ma non si sa molto altro, solo che forse si sono conosciuti quest’estate a Capri durante uno spettacolo. Pare cheabbia cercato di tenere un profilo basso per non portare la sua storia sotto l’occhio dei riflettori, però qualche foto è trapelata. Ma nonostante la storia sia data per certa, quello che è strano è che non vi sia traccia della coppia sui social di nessuno dei due, come se fossero entrambi single. Un vero mistero. Autore ...

