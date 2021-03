Mental load | cos’è e perché colpisce sopratutto le donne

Leggi su chedonna

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ilè un sovraccarico psicologico che sembra colpire in modo particolare le. Scopriamoe come fare per evitare che ciò avvenga. La maggior parte delle persone lo chiama stress (scopri i sintomi dello stress), altre preferiscono distinguerlo dal primo termine identificandolo come affaticamento. In inglese gli è stata data una definizione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it