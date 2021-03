Il San Pio si tinge di rosa: omaggio alle donne del sistema sanitario (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In occasione della “Giornata internazionale dei diritti della donna”, domani il padiglione “Rummo” del Presidio ospedaliero di Benevento s’illuminerà di rosa, sia per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, sia per stigmatizzare le discriminazioni e le violenze di cui sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo, sia ancora per rendere omaggio all’importanza della donna all’interno del sistema sanitario e, più nello specifico, all’opera delicata ed impegnativa, che assolve nell’attuale situazione emergenziale. Lo rende noto il direttore generale dell’azienda ospedaliera Mario Ferrante, il quale ricorda che “da tempo è stato attivato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio il ‘Codice rosa’ ed il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In occasione della “Giornata internazionale dei diritti della donna”, domani il padiglione “Rummo” del Presidio ospedaliero di Benevento s’illuminerà di, sia per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle, sia per stigmatizzare le discriminazioni e le violenze di cui sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo, sia ancora per rendereall’importanza della donna all’interno dele, più nello specifico, all’opera delicata ed impegnativa, che assolve nell’attuale situazione emergenziale. Lo rende noto il direttore generale dell’azienda ospedaliera Mario Ferrante, il quale ricorda che “da tempo è stato attivato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio il ‘Codice’ ed il ...

