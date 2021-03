Guenda Goria: confessa con dolore la malattia scoperta da poco (Di domenica 7 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa ha confessato direttamente Guenda Goria, sulla sua malattia scoperta da poco tempo, lasciando tutti senza parole. Guenda Goria ha confessato di aver scoperto la sua malattia da poco tempoDopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Guenda Goria è stata al centro dell’attenzione mediatica per tutto quello che è successo e succede nella sua vita. Negli ultimi giorni, però, ha lasciato davvero senza parole tutti per quello che ha dichiarato sulla sua malattia. Guenda Goria la scoperta della malattia “Mi ha creato sofferenza” La confessione ... Leggi su formatonews (Di domenica 7 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa hato direttamente, sulla suadatempo, lasciando tutti senza parole.hato di aver scoperto la suadatempoDopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip,è stata al centro dell’attenzione mediatica per tutto quello che è successo e succede nella sua vita. Negli ultimi giorni, però, ha lasciato davvero senza parole tutti per quello che ha dichiarato sulla sualadella“Mi ha creato sofferenza” La confessione ...

Advertising

casino90210 : RT @casino90210: #GFVIP VORREI SAPERE CHI SONO I FANATICI DI CERTI CONCORRENTI CHE SONO ANDATI A SCRIVERE SCEMENZE SOTTO IL POST DI GUENDA… - casino90210 : #GFVIP VORREI SAPERE CHI SONO I FANATICI DI CERTI CONCORRENTI CHE SONO ANDATI A SCRIVERE SCEMENZE SOTTO IL POST DI… - Rovi70064011 : RT @pinkyelisea: Vi presento @guenda_ggoria in versione Elsa la regina delle nevi di Frozen ??????? Seguitemi su instagram per vedere come ho… - RutaAllTheWay : RT @pinkyelisea: Vi presento @guenda_ggoria in versione Elsa la regina delle nevi di Frozen ??????? Seguitemi su instagram per vedere come ho… - pinkyelisea : Vi presento @guenda_ggoria in versione Elsa la regina delle nevi di Frozen ??????? Seguitemi su instagram per vedere… -