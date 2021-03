'Fight club' tra minorenni a Latina: sanzionati dodici ragazzini (Di domenica 7 marzo 2021) Questa mattina erano già stati identificati i giovani, tutti minorenni, ripresi in un video che mostrava due ragazzi che si picchiavano con inaudita violenza davanti a decine di altri coetanei che li ... Leggi su leggo (Di domenica 7 marzo 2021) Questa mattina erano già stati identificati i giovani, tutti, ripresi in un video che mostrava due ragazzi che si picchiavano con inaudita violenza davanti a decine di altri coetanei che li ...

Ultime Notizie dalla rete : Fight club 'Fight club' tra minorenni a Latina: sanzionati dodici ragazzini Questa mattina erano già stati identificati i giovani, tutti minorenni, ripresi in un video che mostrava due ragazzi che si picchiavano con inaudita violenza davanti a decine di altri coetanei che li ...

Fondi, rissa tra giovanissimi e base di arti marziali. Nessuno chiama la polizia Gli agenti del locale commissariato sono comunque riusciti a identificare sia i protagonisti di quell'improvvisato fight club che gli altri giovani presenti sul posto. Si tratta di nuovo di minorenni.

