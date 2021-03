Desire Cordero in bikini pitonato è hot | l’ex di Correa manda in delirio il web

(Di domenica 7 marzo 2021)è spettacolare in. La modella, influencer ed ex fidanzata dell'attaccante della Lazio Joaquin, infatti, ha posato su Instagram con indosso unche ha lasciato i follower senza fiato. Lo sguardo ammiccante e seducente e le forme bollenti hanno fatto il resto:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMCqGF4lCrO/" Golssip.

(instagram) Bella, sensuale, decisamente sexy . Lei è, giovane top model spagnola (è originaria di Siviglia ) dalle forme decisamente esplosive. Autentica icona del ...