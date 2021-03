Andrey Rublev non perdona: batte Fucsovics e si prende Rotterdam (Di domenica 7 marzo 2021) Andrey Rublev è il nuovo campione del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il russo, nel pomeriggio, ha posto fine alle speranze del qualificato ungherese Marton Fucsovics e lo ha battuto con il punteggio di 7-6 (7-4) 6-4 dopo 1h e 49 minuti di partita. Per il nativo di Mosca si tratta dell’ottavo sigillo in carriera, il primo nella cittadina olandese. Salgono inoltre a venti le vittorie consecutive negli ATP 500 per il campione russo, che non perde un incontro in un torneo di questa categoria da Dubai (febbraio 2020). In quell’occasione fu sconfitto ai quarti di finale dal britannico Daniel Evans. Successivamente, prima di quello odierno, sono arrivati i successi di Amburgo, Vienna e San Pietroburgo. Si tratta, infine, della settima finale consecutiva vinta da Rublev. Numeri spaventosi per un ragazzo che nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021)è il nuovo campione del torneo ATP 500 di. Il russo, nel pomeriggio, ha posto fine alle speranze del qualificato ungherese Martone lo ha battuto con il punteggio di 7-6 (7-4) 6-4 dopo 1h e 49 minuti di partita. Per il nativo di Mosca si tratta dell’ottavo sigillo in carriera, il primo nella cittadina olandese. Salgono inoltre a venti le vittorie consecutive negli ATP 500 per il campione russo, che non perde un incontro in un torneo di questa categoria da Dubai (febbraio 2020). In quell’occasione fu sconfitto ai quarti di finale dal britannico Daniel Evans. Successivamente, prima di quello odierno, sono arrivati i successi di Amburgo, Vienna e San Pietroburgo. Si tratta, infine, della settima finale consecutiva vinta da. Numeri spaventosi per un ragazzo che nel ...

