Ultime Notizie Roma del 06-03-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalle redazione da Francesco Vitale in studio in apertura a Sanremo tra i giovani vince Gaudiano ermal meta l’ha ancora primo nella classifica generale che odiamo dedica la vittoria a suo padre morto due anni fa stasera tutti i big in gara Premio della critica Mia Martini avrò New duetto Fiorello Amadeus 1 maggio a Sabrina Salerno e Jo Squillo quarto quadro di Achille Lauro San Francesco punk-rock c’è anche Fiorello con la corona di spine il monologo di Barbara Palombelli Raga se ha detto ribellatevi sempre fate rumore ed ora le altreIl ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati delle indicazioni della cabina di regia ha firmato Le ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo passano in aria arancione le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto in zona rossa la regione ...