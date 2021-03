Tare: “Con un risultato positivo la Lazio resterebbe in gioco per il quarto posto” (Di sabato 6 marzo 2021) Igli Tare, direttore generale della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN poco prima della sfida con la Juventus: “Eccessivo dire che è una sfida che vale la Champions? Non è eccessivo, ma penso che facendo un risultato positivo resteremo in gioco per l’obiettivo nostro. Siamo consapevoli, l’abbiamo preparata nel modo giusto saltando la partita di martedì e siamo fiduciosi di fare una buona gara. Quando perdi devi accetTare la sconfitta e reagire. Ci sono stati momenti anche più psicologici che hanno inciso, ma penso che per punti fatti siamo terzi da gennaio ad ora. Abbiamo fatto bene ma dobbiamo fare anche meglio. Pretendo di fare una buona gara e vincere il più possibile, siamo una squadra matura, ci sono alti e bassi ma alla fine contano i risultati”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Igli, direttore generale della, ha parlato così ai microfoni di DAZN poco prima della sfida con la Juventus: “Eccessivo dire che è una sfida che vale la Champions? Non è eccessivo, ma penso che facendo unresteremo inper l’obiettivo nostro. Siamo consapevoli, l’abbiamo preparata nel modo giusto saltando la partita di martedì e siamo fiduciosi di fare una buona gara. Quando perdi devi accetla sconfitta e reagire. Ci sono stati momenti anche più psicologici che hanno inciso, ma penso che per punti fatti siamo terzi da gennaio ad ora. Abbiamo fatto bene ma dobbiamo fare anche meglio. Pretendo di fare una buona gara e vincere il più possibile, siamo una squadra matura, ci sono alti e bassi ma alla fine contano i risultati”. Foto: Twitter ...

