Sanremo, al via il rush finale - (Di sabato 6 marzo 2021) Serena Pizzi Grande attesa per Ornella Vanoni. Quale quadro porterà all'Ariston Achille Lauro? I Big si giocano tutto Siamo finalmente arrivati alla quinta e ultima serata della 71esima edizione del festival di Sanremo. Un Sanremo insolito, complicato ma che ha sempre cercato di strappare un sorriso a chi è ancora in grado di sorridere. Dopo la vittoria nelle Nuove proposte di Gaudiano ("Dedico tutto questo a mio papà che non c'è più"), questa sera verrà decretato il vincitore fra i Big. I Campioni saranno votati tramite televoto e al termine delle esibizioni sarà resa nota la classifica finale, dalla posizione 26 alla 4. In seguito i tre artisti in lizza per la vittoria si esibiranno di nuovo e saranno giudicati da televoto (che peserà per il 34%) + giuria demoscopica (33%) + sala stampa (33%). La Marina militare suona ...

