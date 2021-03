Sanremo 2021, la classifica generale dal primo all’ultimo posto dopo la quarta serata: verso la finale del Festival (Di sabato 6 marzo 2021) Volge al termine questa lunga serata del Festival di Sanremo, la quarta che si fa anticipatrice di quella che sarà la finale, prevista per sabato sera 6 marzo. Ad animare il teatro Ariston questa sera ci hanno pensato tutti i big in gara che, tutti e 26, sono tornati a esibirsi sul palco per la seconda volta con il proprio brano in gara a Sanremo. serata anche di vittorie: vince la categoria Nuove Proposte il cantante Gaudiano con la sua Polvere da sparo. Festival di Sanremo: la classifica al termine della quarta serata dopo 5 ore di diretta volge al termine anche questa penultima serata del Festival di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021) Volge al termine questa lungadeldi, lache si fa anticipatrice di quella che sarà la, prevista per sabato sera 6 marzo. Ad animare il teatro Ariston questa sera ci hanno pensato tutti i big in gara che, tutti e 26, sono tornati a esibirsi sul palco per la seconda volta con il proprio brano in gara aanche di vittorie: vince la categoria Nuove Proposte il cantante Gaudiano con la sua Polvere da sparo.di: laal termine della5 ore di diretta volge al termine anche questa penultimadeldi ...

