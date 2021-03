Sanremo 2021, Ibrahimovic fa la formazione: “Orchestra ha difeso musica” (Di sabato 6 marzo 2021) “Sono contento del mio Festival ma ho fatto un errore: non ho scelto il colore della tua giacca”. Esordisce così Zlatan Ibrahimovic rivolgendosi ad Amadeus nell’ultima serata di Sanremo. “Oggi ti ho portato la formazione del Festival – ha proseguito il centravanti del Milan -. In attacco c’è Zlatan, a centrocampo Fiorello perché ha fantasia, dietro l’Orchestra che ha difeso con i denti la forza della musica. Tu, Ama, vai in porta. Se non ti va siedi in panchina, se non vuoi in tribuna oppure vai proprio a casa”, ha aggiunto con una battuta Ibrahimovic. Infine una battuta su Achille Lauro: “Mi sta simpatico, volevo scambiare la maglia con lui ma non si può perché è sempre nudo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) “Sono contento del mio Festival ma ho fatto un errore: non ho scelto il colore della tua giacca”. Esordisce così Zlatanrivolgendosi ad Amadeus nell’ultima serata di. “Oggi ti ho portato ladel Festival – ha proseguito il centravanti del Milan -. In attacco c’è Zlatan, a centrocampo Fiorello perché ha fantasia, dietro l’che hacon i denti la forza della. Tu, Ama, vai in porta. Se non ti va siedi in panchina, se non vuoi in tribuna oppure vai proprio a casa”, ha aggiunto con una battuta. Infine una battuta su Achille Lauro: “Mi sta simpatico, volevo scambiare la maglia con lui ma non si può perché è sempre nudo”. SportFace.

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - FTaddeoDebiase : Sanremo 2021: vinto dai lavoratori davanti all'Ariston in contestazione. #vergogna - 3lectricalStorm : RT @RaiRadio2: «Ci siamo incontrati in una redazione, quando si è innamorati il tempo vola. Forse sarà per tutta la vita, ci siamo giurati… -