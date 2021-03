Quella volta in cui Tomba fermò Sanremo (Di sabato 6 marzo 2021) Quando il Festival di Sanremo si fermò per Alberto Tomba: nel 1988 per l’oro olimpico di Calgary VIDEO Solo un grande sportivo come Alberto Tomba poteva riuscire a interrompere il Festival di Sanremo per trasmettere una sua gara. Era il 27 febbraio 1988, per tutti gli appassionati di sport un giorno entrato nella leggenda: “Quella volta in cui Alberto Tomba fermò Sanremo”. Un evento che non poteva non essere ricordato oggi, quando il più noto sciatore italiano di tutti i tempi è ospite a Sanremo 2021 (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), 33 anni dopo quel sabato diventato storico. Tomba d’altronde è stato da sempre non solo un grande campione, ma anche un ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021) Quando il Festival disiper Alberto: nel 1988 per l’oro olimpico di Calgary VIDEO Solo un grande sportivo come Albertopoteva riuscire a interrompere il Festival diper trasmettere una sua gara. Era il 27 febbraio 1988, per tutti gli appassionati di sport un giorno entrato nella leggenda: “in cui Alberto”. Un evento che non poteva non essere ricordato oggi, quando il più noto sciatore italiano di tutti i tempi è ospite a2021 (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), 33 anni dopo quel sabato diventato storico.d’altronde è stato da sempre non solo un grande campione, ma anche un ...

