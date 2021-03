Paola | incidente nella galleria della Crocetta Morto un 48enne | la figlia è grave in ospedale

Advertising

corrierelamezia : Incidente stradale nella galleria della Crocetta tra Paola e Cosenza, muore 48enne, ferita bimba di 10 anni - CCISS_Ministero : SS107 Silana Crotonese fine traffico bloccato causa incidente tra SS107 Incrocio Paola - SS18 Tirrena Inferiore e… - BreakingItalyNe : Cosenza: Scontro fra tre auto sulla statale 107 nella galleria della Crocetta all’altezza di San Fili: 1 morto e 3… - CCISS_Ministero : SS107 Silana Crotonese traffico bloccato causa incidente tra SS107 Incrocio Paola - SS18 Tirrena Inferiore e Incro… - pillamaro : (Incidente stradale sulla Paola-Cosenza) è stato pubblicato su -

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Non ce l'ha fatta Nuccio Guerino Matera , il 48enne cosentino rimasto coinvolto nell'avvenuto nella galleria della Crocetta , trae San Fili . Un sorriso sincero, un uomo leale. Amava lo sport e tutto ci che avesse a che fare con il calcio. Una vera e propria malattia ...E' di un morto e due feriti il bilancio di un graveavvenuto nella galleria della Crocetta trae San Fili sulla statale 107. Due i veicoli - una Jeep e una Alfa 147 - che sono stati coinvolti. A perdere la vita il 48enne Nuccio Guerino ...Guerino Matera non ce l'ha fatta. Il 48enne cosentino - fino al midollo - rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto nella galleria della Crocetta , tra Paola e ...Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi nella tarda mattinata nella galleria della Crocetta, lungo la strada statale 107, nel tratto compreso tra Paola e Cosenza. Lo scontro h ...