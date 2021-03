Nuovo Dpcm 6 marzo, le nuove regole: cosa cambia per visite ad amici e parenti, seconde case e spostamenti (Di sabato 6 marzo 2021) A partire da sabato 6 marzo è in vigore il Nuovo Dpcm del presidente del Consiglio, il primo varato dal premier Mario Draghi, che ha l’obiettivo di contenere il diffondersi del contagio da coronavirus. Sono diversi i cambiamenti resi noti e queste regole varranno fino al 6 aprile, dunque saranno valide anche per le giornate festive di Pasqua e Pasquetta. Sono numerosi i settori colpiti dalle restrizioni e anche gli stessi cittadini saranno costretti a rispettare una serie di norme. Purtroppo l’indice di trasmissibilità Rt è salito a 1,06 da 0,99 della settimana scorsa e l’epidemia sta peggiorando repentinamente in tutta Italia. Non a caso la Campania ad esempio sta per diventare zona rossa, mentre altre due regioni diventeranno arancioni: Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Andiamo a vedere più nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 marzo 2021) A partire da sabato 6è in vigore ildel presidente del Consiglio, il primo varato dal premier Mario Draghi, che ha l’obiettivo di contenere il diffondersi del contagio da coronavirus. Sono diversi imenti resi noti e questevarranno fino al 6 aprile, dunque saranno valide anche per le giornate festive di Pasqua e Pasquetta. Sono numerosi i settori colpiti dalle restrizioni e anche gli stessi cittadini saranno costretti a rispettare una serie di norme. Purtroppo l’indice di trasmissibilità Rt è salito a 1,06 da 0,99 della settimana scorsa e l’epidemia sta peggiorando repentinamente in tutta Italia. Non a caso la Campania ad esempio sta per diventare zona rossa, mentre altre due regioni diventeranno arancioni: Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Andiamo a vedere più nel ...

Advertising

ItalyinLDN : ????Il nuovo #DPCM estende le restrizioni ai viaggi per ???? fino al 6 aprile. Possono viaggiare solo i residenti o pe… - lucfontana : Il nuovo Dpcm è in vigore da oggi: ecco le regole e i divieti - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - samontalbano49 : RT @adiconsum: ??Nuovo #DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile ?Ecco che cosa dice sull'asporto di cibo e bevande ???? - repubblica : RT @eziomauro: Scatta il nuovo Dpcm. Scuola, viaggi, bar, negozi: ecco tutte le regole -