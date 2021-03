Non saranno abbattuti i 600 vitelli bloccati da due mesi su una nave (Di sabato 6 marzo 2021) AGI E' stato sospeso l'abbattimento dei vitelli che per mesi hanno viaggiato per il Mediterraneo sulla nave 'Karim Allah'. Il provvedimento di sospensione è scattato dopo il ricorso presentato dall'organizzatore del viaggio, che si è opposto alla decisione delle autorità spagnole. Queste ultime avevano stabilito l'eutanasia per i giovani bovini giudicati non più idonei al trasporto dai veterinari che li hanno visitati. Continua, dunque, l'odissea per questi animali, inizialmente circa 900, partiti da Cartagena in Spagna, lo scorso dicembre. Qui l'imbarcazione è tornata la scorsa settimana, dopo mesi senza attracco per sbarcare gli animali. La 'Karim Allah', battente bandiera libanese, era sfuggita al controllo delle autorità italiane ripartendo frettolosamente dal porto di Cagliari davanti al quale si era rimasta per ... Leggi su agi (Di sabato 6 marzo 2021) AGI E' stato sospeso l'abbattimento deiche perhanno viaggiato per il Mediterraneo sulla'Karim Allah'. Il provvedimento di sospensione è scattato dopo il ricorso presentato dall'organizzatore del viaggio, che si è opposto alla decisione delle autorità spagnole. Queste ultime avevano stabilito l'eutanasia per i giovani bovini giudicati non più idonei al trasporto dai veterinari che li hanno visitati. Continua, dunque, l'odissea per questi animali, inizialmente circa 900, partiti da Cartagena in Spagna, lo scorso dicembre. Qui l'imbarcazione è tornata la scorsa settimana, doposenza attracco per sbarcare gli animali. La 'Karim Allah', battente bandiera libanese, era sfuggita al controllo delle autorità italiane ripartendo frettolosamente dal porto di Cagliari davanti al quale si era rimasta per ...

