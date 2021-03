Advertising

sportli26181512 : Mihajlovic tra Sanremo e il suo Bologna: “Col Napoli basta alti e bassi”: Mihajlovic tra Sanremo e il suo Bologna:… - Gazzetta_it : Mihajlovic tra #Sanremo2021 e il Napoli: “Bologna, basta alti e bassi” #SerieA - ilnapolionline : [Formazioni] Napoli-Bologna, Gattuso ha un dubbio tra i pali. Diverse defezioni per Mihajlovic -… - Notiziedi_it : Sanremo, terza puntata tra cover e sport: stasera il duetto Ibra-Mihajlovic - gianpi36590925 : RT @nonleggerlo: Amadeus: “Sinisa, com’è iniziata la bellissima amicizia tra te e Ibra?” “Con una testata” #Sanremo2021 #Ibrahimovic #Mih… -

Ecco Sinisadopo Sanremo e, calcisticamente parlando, dopo la sfuriata alla squadra per la sconfitta a Cagliari. "Qui ci vuole uno psichiatra, si esce pazzi: com'è possibile che tre giorni prima batti ...Juventus - Lazio (oggi, 20.45) ? Juventus: Pirlo punta a recuperare dall'inizio unoCuadrado e ... Bologna :dovrà fare a meno dello squalificato Schouten. Ancora fermi Santander, Faragò, ...BOLOGNA - Alle 23.32 quando Mihajlovic è apparso come Wanda Osiris in cima alla scalinata di Sanremo gli italiani su RaiUno erano nove milioni e 129 mila. Quando è uscito di scena alle 23.49 erano ott ...Napoli - Nel posticipo domenicale allo stadio Maradona si concludono contro il Bologna le 19 fatiche del Napoli, che tra campionato e Coppe è la squadra italiana scesa in campo più volte dall'inizio d ...