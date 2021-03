LIVE Strade Bianche 2021 in DIRETTA: inizia ufficialmente la gara. Van Aert sfida van der Poel e Alaphilippe (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche FEMMINILE DALLE 9.15 12.21 Tra i pretendenti al successo odierno c’è anche Bauke Mollema, il quale, pochi giorni fa, ha vinto il Trofeo Laigueglia alla sua maniera. Il neerlandese è uno dei corridori più abili del gruppo nell’approfittare dei momenti in cui gli altri si guardano per mettere tutti nel sacco. 12.17 Le dichiarazioni rilasciata da Van Aert alla partenza: “Il LIVEllo è veramente alto e la selezione sarà naturale. Io sto bene e la gara, lo sappiamo, è molto adatta alle mie caratteristiche. Punto a fare, nuovamente, un grande risultato“. 12.12 Occhi puntati anche su Tom Pidcock oggi, il giovanissimo britannico, domenica scorsa, è arrivato terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 9.15 12.21 Tra i pretendenti al successo odierno c’è anche Bauke Mollema, il quale, pochi giorni fa, ha vinto il Trofeo Laigueglia alla sua maniera. Il neerlandese è uno dei corridori più abili del gruppo nell’approfittare dei momenti in cui gli altri si guardano per mettere tutti nel sacco. 12.17 Le dichiarazioni rilasciata da Vanalla partenza: “Illlo è veramente alto e la selezione sarà naturale. Io sto bene e la, lo sappiamo, è molto adatta alle mie caratteristiche. Punto a fare, nuovamente, un grande risultato“. 12.12 Occhi puntati anche su Tom Pidcock oggi, il giovanissimo britannico, domenica scorsa, è arrivato terzo ...

