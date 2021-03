LIVE – Biathlon, sprint maschile Nove Mesto 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 6 marzo 2021) La DIRETTA scritta della sprint 10 km maschile di Nove Mesto, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Cominciano le gare individuali sulle nevi della Repubblica Ceca. L’azzurro Lukas Hofer andrà a caccia di un buon risultati nella prova su due poligoni. TUTTE LE INFORMAZIONI PER SEGUIRE LA GARA La gara è in programma sabato 6 marzo alle ore 15:40. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 16.04 – Windisch manca due bersagli nella serie in piedi. Intanto Laegreid non sbaglia a terra e balza al comando 16.02 – Doppio errore di Johannes Boe! Tre errori in tutto per il norvegese, che esce dal poligono con 40? di ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Lascritta della10 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Cominciano le gare individuali sulle nevi della Repubblica Ceca. L’azzurro Lukas Hofer andrà a caccia di un buon risultati nella prova su due poligoni. TUTTE LE INFORMAZIONI PER SEGUIRE LA GARA La gara è in programma sabato 6 marzo alle ore 15:40. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA16.04 – Windisch manca due bersagli nella serie in piedi. Intanto Laegreid non sbaglia a terra e balza al comando 16.02 – Doppio errore di Johannes Boe! Tre errori in tutto per il norvegese, che esce dal poligono con 40? di ...

