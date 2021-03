La “supplica” di Beppe Grillo | “Ci penso da tutta la notte | mi propongo per fare il segretario elevato del Pd Facciamo dei progetti comuni”

(Di sabato 6 marzo 2021) “E’lache sogno, che mi sveglio dia dieci, 20 contemporaneamente, scrivo fogli, foglietti, ho la mente disordinata, nell’entropia, seconda legge della termodinamica”. Inizia con queste parole il video diche accompagna un lungo post pubblicato sul suo blog. Un ragionamento sul momento storico che stiamo attraversando e sulla necessità superare steccati ideologici per lavorare a una nuova idea di società: “Quindi io miperil vostrodel partito democratico mettete 2050 nel vostro simbolo, come sarà nel nostro prossimo con conte sarà 2050, invito tutti i partiti a mettere 2050 nel loro simbolo,un ...

Advertising

fattoquotidiano : La “supplica” di Beppe Grillo: “Ci penso da tutta la notte, mi propongo per fare il segretario elevato del Pd. Facc… - rosabevilacqua1 : Dare il voto ai sedicenni. Devono poter decidere. Nel 2050 ci saranno loro noi saremo vecchi avremo giá vissuto abb… - MauroBenetti6 : RT @luisaloffredo28: #Elevatasupplica - luisaloffredo28 : #Elevatasupplica - zazoomblog : Elevata supplica! Il Blog di Beppe Grillo -

Ultime Notizie dalla rete : supplica Beppe

Lo scrive il garante del M5S,Grilllo, in un lungo video, postato sul suo blog personale, intitolato Elevata. Una riflessione a mano (e mente) libera sul futuro dei Cinquestelle e dell'...... concludendo il suo intervento in Aula, spiegando poi che si tratta diGrillo. 20.47 - 'State ... Ora a disastro fatto, leiaiuto. Noi daremo sempre l'aiuto agli italiani ma mai a questo ...Elevata supplica https://t.co/dO2mVVTZ1N — Beppe Grillo (@beppe_grillo) March 6, 2021 Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Beppe Grillo si candida alla segreteria del Pd. Con un video sul suo blog il Garante del Movimento 5 stelle ricorda la sua iscrizione al Pd, avvenuta nel 2009 ad Arzachena (comune della Gallura, ...