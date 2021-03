Elena Faggi vince il Premio Soundies Awards 2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Premio Soundies Awards 2021: la 71° edizione del Festival della Canzone Italiana è davvero singolare, ha cambiato persino il modo di vivere la kermesse canora più amata dagli italiani. Il pubblico non è in platea, non affolla le strade. Difficile incontrare gli artisti, impossibile incrociare personaggi dello spettacolo. In una Sanremo quasi spettrale, ciò che davvero non si ferma non è solo la musica all’interno del teatro Ariston ma anche Casa Sanremo che da 14 anni è la Casa del Festival. Soundies Awards 2021 Trasformata in un digital hub, ha offerto al pubblico da casa, con dati di ascolto sorprendenti, la possibilità di far vivere le emozioni “negate” quest’anno dalla pandemia. Sono stati digitalizzati tutti gli appuntamenti tradizionali che hanno sempre ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021): la 71° edizione del Festival della Canzone Italiana è davvero singolare, ha cambiato persino il modo di vivere la kermesse canora più amata dagli italiani. Il pubblico non è in platea, non affolla le strade. Difficile incontrare gli artisti, impossibile incrociare personaggi dello spettacolo. In una Sanremo quasi spettrale, ciò che davvero non si ferma non è solo la musica all’interno del teatro Ariston ma anche Casa Sanremo che da 14 anni è la Casa del Festival.Trasformata in un digital hub, ha offerto al pubblico da casa, con dati di ascolto sorprendenti, la possibilità di far vivere le emozioni “negate” quest’anno dalla pandemia. Sono stati digitalizzati tutti gli appuntamenti tradizionali che hanno sempre ...

