(Di sabato 6 marzo 2021) Secondo il bollettino del 6 marzo, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono un totale di 2.571. Le persone che invece si trovano nei repartisono in tutto 20.701. In 24 ore, riscontrati 23.641 i nuovi casi. I nuovi decessi sono 307, per un totale di 99.578

Advertising

borghi_claudio : @Capobianco2005C @cali81p Guardi, i dati migliori che ho sono quelli di Milano perchè invece di metter il dato ball… - borghi_claudio : Ho riassunto qui i post di stamattina sui dati covid. Se qualcuno dei #VirologiInLockdown mi sa dire dove sbaglio r… - borghi_claudio : @Capobianco2005C @cali81p @istsupsan @MinisteroSalute Si, sto dicendo che mi fido di più dell'omogeneità dei dati d… - webecodibergamo : Lombardia, i dati aggiornati al 6 marzo - SkyTG24 : Covid, i dati di oggi: +46 terapie intensive e +327 ricoveri ordinari -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

Sono 2.571 i pazienti in terapia intensiva per ilin Italia, 46 in più rispetto a venerdì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo idel ...Sono invece 307 le vittime in un giorno, in aumento sempre rispetto a ieri di 10 unità, secondo idel ministero della Salute, per un totale di 99.578. Purtroppo ormai siamo vicini ai 10mila ...L’azienda sanitaria si sta attrezzando. Il direttore generale Benazzi: «Il nostro centro informatico lo spedirà dopo la seconda dose» ...Covid, nuova variante trovata a Varese. Identificata, nel Laboratorio di microbiologia dell'Asst Sette Laghi, Varese, una rarissima variante descritta in un solo altro caso al mondo. Che ci ...