Com'è dolce il bla bla di Salvini con il Draghi sovranista (europeo)

(Di sabato 6 marzo 2021) Da qualche settimana Matteomi fa una simpatia cui non so resistere. Ha degli abboccamenti con le autorità sanmarinesi per ricavarne dettagli sullo Sputnik e va all’ambasciata indiana per accordi di fornitura più da diporto che prodromici (tra l’altro ottima idea, poiché l’India è una democrazia di snodo dell’Asia-Africa Growth Corridor, la risposta alla cinese Via della Seta), e tuttavia di queste giocose iniziative se ne raccontano sparuti dettagli e in pagine periferiche. Sarà che, mentrecerca il modo di occupare le sue giornate, Marioblocca nei magazzini di Anagni 250 mila dosi di Astrazeneca destinate all’Australia e impone all’Europa un atto politico anziché burocratico, e cioè l’applicazione di un regolamento sottoscritto a Bruxelles e da Bruxelles sempre trascurato. L’Unione, infatti, si riserva di ...

Da qualche settimana Matteo Salvini mi fa una simpatia cui non so resistere. Ha degli abboccamenti con le autorità sanmarinesi per ricavarne dettagli sullo Sputnik e va all'ambasciata indiana per ...Draghi indica all'Europa il rispetto di sé, il sovranismo casereccio è all'angolo, la sinistra smarrita non ne approfitta ...