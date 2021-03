Bologna | Mihajlovic | “A Napoli voglio rivedere la squadra che ha battuto la Lazio”

(Di sabato 6 marzo 2021) Alla vigilia del match contro il, il tecnico delSinisaha presentato la partita in sala stampa: "Ogni tanto l'impressione è quella che ci voglia uno psichiatra. Lami manda fuori di testa. Contro la, unamolto forte, facciamo la partita e vinciamo -riporta Sky Sport.it-. Tre giorni dopo, con gli stessi giocatori, a Cagliari la stessanon può fare quella prestazione. È una questione di atteggiamento mentale e purtroppo ci succede spesso. Servono pazienza e tempo: intanto la nostra storia dice che quando c'è bisogno di uno scatto in avanti non riusciamo a farlo. Puoi avere qualità tecniche e identità di gioco, ma se sbaglia atteggiamento, non vai da nessuna parte e l'atteggiamento mentale non puoi averlo un giorno ...

Per ilinvece optare per i suoi attaccanti più prolifici e certo domani non mancheranno i primi 4 protagonisti della classifica dei marcatori. Vedremo allora al San Paolo Barrow ...... per la corsa alla prossima Champions League, già da questa sfida contro il. La squadra di Gattuso arriva dal pareggio rimediato contro il Sassuolo, mentre quella didalla ...Mihajlovic sulla continuità di Orsolini "Non voglio parlare di singoli, a volte si ha l'impressione che capiscano tutti, a volte che non abbia capito niente nessuno, ma anche per ...Il manto erboso dello Stadio Renato Dall’Ara ospita il match delle 18 che chiude la domenica pomeriggio della settima giornata del campionato di ...