Benevento | chirurgia ortopedica d’eccellenza al ‘Fatebenefratelli’ | 78enne ritorna a camminare

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un eccezionale intervento chirurgico di revisione protesica dell’anca è stato eseguito presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di, diretta dal Dr. Salvatore D’Auria. Si tratta di una paziente napoletana di 78 anni, già sottoposta per 14 volte ad interventi chirurgici di protesizzazione dell’anca sinistra, revisioni multiple ed, infine, asportazione completa dell’anca presso nosocomi regionali ed extraregionali . Oramai non deambulante da circa sei anni, la paziente, mai rassegnata alla sedia a rotelle, si è rivolta come ultima spiaggia ad una struttura di eccellenza nazionale in tema di revisione protesica di anca e ginocchio quale il Fatebenefratelli di. L’equipe operatoria composta dai chirurghi Antonio Piscopo, ...