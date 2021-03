Amministrazione condivisa a Livorno | ora è più semplice adottare un bene comune

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 7 marzo 2021) Semplificata la procedura per l’dei Beni Comuni Urbani, il modello organizzativo che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente ai cittadini e aldidi svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale, concernenti la cura, la manutenzione, il recupero, la valorizzazione, l’abbellimento, la rigenerazione, la gestionedei beni comuni urbani materiali e immateriali. La Giunta comunale ha infatti adottato un iter più snello, sempre che non si tratti di beni sottoposti a tutela, per le proposte di collaborazione finalizzate alla cura e alla pulizia di piccoli giardini e arredi, delle aiuole e delle piazze, per l’adozione di alberi, ma anche per i lavori di imbiancatura e per gli interventi di piccola ...