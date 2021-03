Zingaretti se ne va: non c’era modo migliore per aggravare la situazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Un comunicato deflagrante. Zingaretti esplode. Una dichiarazione inattesa e micidiale quella inviata al mondo – via social – dal segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. Dopo il trauma, le analisi… sempre che servano a cambiare in positivo le cose, sennò meglio auto-censurarsi, visto che quelle poche righe di comunicato sono un attestato di un moto di rabbia senza barriere, ma ci hanno gettato addosso tensioni e dissapori mai espressi con tanta brutalità. Uso il “noi” anche se, forse oggi, non dovrei… come dico da 13 anni a questa parte, però, questo Pd è casa mia. L’ho pensato, contribuito a fondare, fortemente voluto e sentito come una grande opportunità per il Paese. Piano piano, ma con sempre maggiore evidenza, si sono fatti largo nella sua vita aspetti deleteri che ho vissuto fin dall’inizio come una minaccia: le divisioni congenite, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Un comunicato deflagrante.esplode. Una dichiarazione inattesa e micidiale quella inviata al mondo – via social – dal segretario del Partito Democratico, Nicola. Dopo il trauma, le analisi… sempre che servano a cambiare in positivo le cose, sennò meglio auto-censurarsi, visto che quelle poche righe di comunicato sono un attestato di un moto di rabbia senza barriere, ma ci hanno gettato addosso tensioni e dissapori mai espressi con tanta brutalità. Uso il “noi” anche se, forse oggi, non dovrei… come dico da 13 anni a questa parte, però, questo Pd è casa mia. L’ho pensato, contribuito a fondare, fortemente voluto e sentito come una grande opportunità per il Paese. Piano piano, ma con sempre maggiore evidenza, si sono fatti largo nella sua vita aspetti deleteri che ho vissuto fin dall’inizio come una minaccia: le divisioni congenite, ...

SabinaGuzzanti : a me #Zingaretti mi piaceva e non ditemi che 'a me mi' non si dice. Ce lo so. - Capezzone : Fu detto: “Pd tonico”. Non ho altro da aggiungere, Vostro Onore. #Zingaretti - lorepregliasco : Tutto si può dire, ma non che i primi 2 mesi del 2021 non abbiano prodotto grosse novità nella politica italiana #Zingaretti - Gianciarla : RT @mrctrdsh: Le dimissioni di Zingaretti *non* sono più irrevocabili. «Mi rimetterò alla volontà dell’assemblea” ha detto poco fa. Quante… - LPincia : RT @AmbrosinoSalva3: Zingaretti è uomo estremamente scaltro, non si è dimesso per le poltrone, il PD è da sempre questo. Gatta ci cova, c'è… -