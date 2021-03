Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021)DEL 5 MARZOORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, SULLA A12CIVITAVECCHIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SVINCOLO TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE PER INCIDENTE, IN VIA MURATELLA NUOVA STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA DI MACCARESE E VIA DEL FONTANILE DI MEZZALUNA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE PASSO CORESE CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE NETTUNENSE, RALLENTAMENTI E CODE AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ...