Vaccino | Figliuolo | ' Usare tutti i siti utili'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Trasformare ogni sito possibile in punto di somministrazione del anti . Entra nel vivo la pianificazione logistica del generale. Nel corso di un incontro con i ministri Gelmini e Speranza, la ...

... nel modo più rapido possibile, il numero di nostri connazionali protetti con il. Siamo ... Serve quindi un quadro d'insieme e va costruito con il commissario, con Fabrizio Curcio, con ...Leggi anchecovid Italia,: "Usare ogni sito possibile" Proprio oggi, nel corso della riunione tra governo - Regioni ed enti locali sul piano vaccini, il neo commissario ...Sette milioni di dosi di vaccino in Italia entro le prossime due o tre tre settimane, in ogni caso prima della fine di marzo. E' stato ...Il ministro ha illustrato la possibilità durante la riunione tra governo, Regioni, Protezione Civile e commissario per l'emergenza Covid. Più punti vaccinali, anche mobili. Figliuolo e Curcio poi si s ...