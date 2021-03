‘Un ponte di corpi’, flash mob a Piazza Sempione (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “Il Municipio Roma III-Montesacro aderisce all’iniziativa promossa dalla societa’ civile Un ponte di corpi, per denunciare le continue violenze di cui sono vittime i migranti e contro il respingimento e i campi lungo la rotta Balcanica. Sabato 6 marzo, dalle ore 11 alle 12, sotto i portici di Piazza Sempione, si terra’ un sit-in, nel pieno rispetto delle norme anti-covid.” “L’idea e’ porre in essere un ponte ideale per chiedere una reale accoglienza e l’apertura delle frontiere. Le migrazioni non sono un’emergenza bensi’ un fenomeno strutturale. Serve quindi una politica nazionale precisa che metta la persona al centro, con le sue specificita’, le sue caratteristiche e le competenze uniche di cui e’ portatrice.” “Quello che accade ai confini e’ spesso la negazione dei piu’ basilari diritti umani. Non possiamo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “Il Municipio Roma III-Montesacro aderisce all’iniziativa promossa dalla societa’ civile Undi corpi, per denunciare le continue violenze di cui sono vittime i migranti e contro il respingimento e i campi lungo la rotta Balcanica. Sabato 6 marzo, dalle ore 11 alle 12, sotto i portici di, si terra’ un sit-in, nel pieno rispetto delle norme anti-covid.” “L’idea e’ porre in essere unideale per chiedere una reale accoglienza e l’apertura delle frontiere. Le migrazioni non sono un’emergenza bensi’ un fenomeno strutturale. Serve quindi una politica nazionale precisa che metta la persona al centro, con le sue specificita’, le sue caratteristiche e le competenze uniche di cui e’ portatrice.” “Quello che accade ai confini e’ spesso la negazione dei piu’ basilari diritti umani. Non possiamo ...

