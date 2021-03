Street dance? All’aperto e in sicurezza si può: workshop a Forlì (Di venerdì 5 marzo 2021) FORLÌ – Fare street dance, anzi footwork, anche in pandemia avendo come sfondo portici, piazze, palazzi e scorci inaspettati di Forlì. Il 12, 13 e 14 marzo in città va infatti in scena un workshop di danza individuale ed esplorazione urbana rivolto agli adolescenti, organizzata nell’ambito del progetto “Voci della Città”. Tre giornate, a cura di Città di Ebla, per raccontare il quartiere che circonda Exatr attraverso l’arte e la creatività, all’aperto e in sicurezza, insieme alla danzatrice Sonia Brunelli. I partecipanti, anche principianti, si cimenteranno in forma individuale e rispettando le regole di distanziamento in brevi coreografie footwork, all’aperto, nel piazzale di Exart. Ogni giornata di laboratorio si concluderà con un’uscita nel quartiere San Pietro e area dei Portici, dove con l’aiuto degli smartphone verranno filmate le coreografie. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) FORLÌ – Fare street dance, anzi footwork, anche in pandemia avendo come sfondo portici, piazze, palazzi e scorci inaspettati di Forlì. Il 12, 13 e 14 marzo in città va infatti in scena un workshop di danza individuale ed esplorazione urbana rivolto agli adolescenti, organizzata nell’ambito del progetto “Voci della Città”. Tre giornate, a cura di Città di Ebla, per raccontare il quartiere che circonda Exatr attraverso l’arte e la creatività, all’aperto e in sicurezza, insieme alla danzatrice Sonia Brunelli. I partecipanti, anche principianti, si cimenteranno in forma individuale e rispettando le regole di distanziamento in brevi coreografie footwork, all’aperto, nel piazzale di Exart. Ogni giornata di laboratorio si concluderà con un’uscita nel quartiere San Pietro e area dei Portici, dove con l’aiuto degli smartphone verranno filmate le coreografie.

