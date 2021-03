Sanremo cola a picco? E Flavio Insinna promuove Canale 5: cosa gli esce di bocca, un terremoto in Rai (Di venerdì 5 marzo 2021) Sembra assurdo ma è verissimo, in Rai anziché promuovere i loro programmi, per esempio il Festival di Sanremo che sta andando in onda in questi giorni, si fa pubblicità a quelli di Canale 5. Ancora una volta. Ieri sera, 4 marzo, infatti, riporta il sito Dagospia, prima che andasse in onda il Tg1, è stata trasmessa come di consueto L'Eredità. Nel gioco finale, che attira milioni di telespettatori, il conduttore Flavio Insinna ha fatto l'elenco delle parole che possono permettere al concorrente di vincere, trovandone una nuova capace di collegare quelle già conosciute. E in questo caso la parola era , appunto, "ultimo". E tra gli indizi c'era poi la parola “capitano”, e questo ha consentito a Flavio Insinna di ricordare il capitano Ultimo. Ma attenzione, perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Sembra assurdo ma è verissimo, in Rai anzichére i loro programmi, per esempio il Festival diche sta andando in onda in questi giorni, si fa pubblicità a quelli di5. Ancora una volta. Ieri sera, 4 marzo, infatti, riporta il sito Dagospia, prima che andasse in onda il Tg1, è stata trasmessa come di consueto L'Eredità. Nel gioco finale, che attira milioni di telespettatori, il conduttoreha fatto l'elenco delle parole che possono permettere al concorrente di vincere, trovandone una nuova capace di collegare quelle già conosciute. E in questo caso la parola era , appunto, "ultimo". E tra gli indizi c'era poi la parola “capitano”, e questo ha consentito adi ricordare il capitano Ultimo. Ma attenzione, perché ...

