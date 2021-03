Sanremo 2021: Gaudiano è il vincitore delle Nuove Proposte (Di venerdì 5 marzo 2021) Gaudiano Gaudiano vince la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 con la canzone Polvere da sparo. Il giovane ha trionfato ottenendo la percentuale più alta di voti nella finalissima disputata all’Ariston nella quarta serata della kermesse. Quarto Wrongonyou, terzo Folcast. Secondo Davide Shorty. Sanremo 2021, Nuove Proposte: gli altri premi Il Premio della Critica Mia Martini per la Sezione Nuove Proposte, assegnato dalla Sala Stampa Radio Tv e Web, va Wrongonyou con Lezioni di volo. Il Premio Lucio Dalla per la Sezione Nuove Proposte, assegnato dalla Sala Stampa Radio Tv e Web, va invece a Davide Shorty con la canzone Regina. Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021)vince la sezionedel Festival dicon la canzone Polvere da sparo. Il giovane ha trionfato ottenendo la percentuale più alta di voti nella finalissima disputata all’Ariston nella quarta serata della kermesse. Quarto Wrongonyou, terzo Folcast. Secondo Davide Shorty.: gli altri premi Il Premio della Critica Mia Martini per la Sezione, assegnato dalla Sala Stampa Radio Tv e Web, va Wrongonyou con Lezioni di volo. Il Premio Lucio Dalla per la Sezione, assegnato dalla Sala Stampa Radio Tv e Web, va invece a Davide Shorty con la canzone Regina.

