Sanremo 2021, Fiorello fa "un'affermazione che non doveva fare". E la modella Vittoria Ceretti risponde (Di venerdì 5 marzo 2021) Vittoria Ceretti è una modella di fama internazionale. È bellissima. Ma guardandola, ve la sentireste di dire che la moda ha finalmente superato i dettami della magrezza? Probabilmente no. Così come è ben chiaro che non sia il caso di sottolineare il peso di qualcuno o la sua forma fisica, in ogni contesto e a maggior ragione sul palco dell'Ariston. Che succede? Succede che Fiorello, guardando la co-conduttrice della terza serata, ha esclamato: "Tu sei bella magretta eh?" e sui social è scoppiato il caos. Chi sottolineava come la modella non contribuisse a far capire che il fashion system ha finalmente oltrepassato certi dettami e chi diceva che la domanda fosse da evitare. "Imbarazzante". Voi che cosa ne pensate? Lei ha risposto abbastanza piccata: "Un po' di forme le ho". L'articolo proviene da Il ...

