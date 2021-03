Pirlo | Juve in corsa su tutti i fronti Ronaldo? Stringe i denti

(Di venerdì 5 marzo 2021) Contro la Lazio in palio tre punti importantissimi per non perdere il treno scudetto. " È una grande squadra che gioca insieme da cinque - sei anni e più o meno ha gli stessi giocatori - ha detto ...

juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official ??? Le sue parole verso #JuveLazio LIVE su @JuventusTV ?? - JuventusTV : Le voci dall'Allianz Stadium nel post partita di #SpeziaJuve! ?? ?? Mister @Pirlo_official ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juve_magazine : JUVENTUS - Pirlo: 'L'assenza di Bentancur è pesante, dovrò inventare' - juve_magazine : COVID - Juventus, Pirlo: 'Dai prossimi test sapremo se c'è un focolaio' -

I dieci punti di divario in classifica e i tre giorni che mancano al decisivo ritorno degli ottavi di Champions League non cambiano l'ordine di priorità di Andrea, alla vigilia della partita ..." È una grande squadra che gioca insieme da cinque - sei anni e più o meno ha gli stessi giocatori - ha dettoin conferenza stampa - Hanno un gioco ben definito e i risultati parlano per loro ...(ANSA) – TORINO, 05 MAR – "Peccato per Bentancur, ci costringe ad altre scelte: non abbiamo tante alternative o una rosa lunga, abbiamo pochi centrocampisti e ci inventeremo qualcosa": così Andrea Pir ...Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Lazio: “Il nostro progetto va avanti, non abbiamo paura di sbagliare. Ecco le condizioni degli infortunati” ...