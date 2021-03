Phil Spencer di Xbox parla del suo grande amore per Nintendo (Di venerdì 5 marzo 2021) Il boss di Xbox Phil Spencer è apparso di recente nella serie di documentari del canale YouTube Crackle, Playing With Power: The Nintendo Story insieme ad altri ospiti tra cui l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, il fondatore di Atari Nolan Bushnell e il fondatore di EA Trip Hawkins. Nell'intervista, Spencer parla di come le console uniche di Nintendo ed i loro giochi lo abbiano influenzato nel corso degli anni e afferma che l'intero team Xbox ammira l'azienda con sede a Kyoto. "Il ruolo che Nintendo ha svolto nel rendere i giochi un'esperienza familiare sicura e invitante, oltre a portare esperienze di gioco fondamentali sulla loro piattaforma, penso che sia stato fondamentale per il settore che ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021) Il boss diè apparso di recente nella serie di documentari del canale YouTube Crackle, Playing With Power: TheStory insieme ad altri ospiti tra cui l'ex presidente diof America Reggie Fils-Aime, il fondatore di Atari Nolan Bushnell e il fondatore di EA Trip Hawkins. Nell'intervista,di come le console uniche died i loro giochi lo abbiano influenzato nel corso degli anni e afferma che l'intero teamammira l'azienda con sede a Kyoto. "Il ruolo cheha svolto nel rendere i giochi un'esperienza familiare sicura e invitante, oltre a portare esperienze di gioco fondamentali sulla loro piattaforma, penso che sia stato fondamentale per il settore che ...

Eurogamer_it : Il boss di #Xbox #PhilSpencer parla del suo amore per #Nintendo. - GameXperienceIT : Phil Spencer: il boss di Xbox ribadisce ancora una volta il suo amore per Nintendo - NintendOnTweet : Phil Spencer, CEO di Xbox, parla del suo amore per Nintendo, del Wii e del GameCube in un documentario - GamingTalker : Phil Spencer parla di Nintendo 64, Wii e altre cose di Nintendo in una nuova intervista - spaziogames : Una lettera d'amore di #PhilSpencer a #Nintendo in un documentario sulla Grande N -