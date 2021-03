Papa Francesco vola in Iraq: è il viaggio più pericoloso mai fatto da un pontefice (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata di oggi Papa Francesco ha iniziato il suo delicatissimo viaggio in Iraq, dove si è recato per far visita ai cristiani in una zona quanto mai a rischio viste le recenti persecuzioni Un viaggio fisico ma anche fortemente simbolico quello intrapreso da Papa Francesco, che proprio nella giornata di oggi ha iniziato il suo cammino di cinque giorni in un territorio geopoliticamente e religiosamente a rischio per i cristiani: l’Iraq. Il viaggio più pericoloso mai intrapreso da un pontefice Da tempo, oramai, i fedeli di quella zona sono perseguitati da parte del sedicente stato islamico, e l’intento del pontefice è quello di recarsi proprio nei villaggi più ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata di oggiha iniziato il suo delicatissimoin, dove si è recato per far visita ai cristiani in una zona quanto mai a rischio viste le recenti persecuzioni Unfisico ma anche fortemente simbolico quello intrapreso da, che proprio nella giornata di oggi ha iniziato il suo cammino di cinque giorni in un territorio geopoliticamente e religiosamente a rischio per i cristiani: l’. Ilpiùmai intrapreso da unDa tempo, oramai, i fedeli di quella zona sono perseguitati da parte del sedicente stato islamico, e l’intento delè quello di recarsi proprio nei villaggi più ...

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - Avvenire_Nei : Il - davidedionisi_ : RT @vaticannews_it: #5marzo #PapaInIraq Frati @custodiaTS in preghiera per la buona riuscita del viaggio @ghanacbishops #COVID19 Vaccinarsi… - oss_romano : RT @vaticannews_it: #5marzo #PapaInIraq Frati @custodiaTS in preghiera per la buona riuscita del viaggio @ghanacbishops #COVID19 Vaccinarsi… -