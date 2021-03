No, all’ospedale Niguarda non ci sono dosi di vaccino anti Covid-19 non utilizzate e «buttate» via (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 4 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta una notizia pubblicata dal sito Dagospia secondo cui «all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono in corso le vaccinazioni con Pfizer molti anziani non si presentano all’appuntamento – non essendoci una lista di attesa pronta di gente da vaccinare a chiamata, la dose scongelata viene buttata». Si tratta di una notizia priva di riscontri e smentita dall’ospedale Niguarda. Andiamo con ordine. Il sito Dagospia ha pubblicato questa notizia il 3 marzo 2021, come si può verificare qui. Lo stesso giorno, però, l’ospedale Niguarda di Milano ha smentito la vicenda, definendola falsa e spiegando che «fin dall’inizio della campagna vaccinale a Niguarda, il 27 dicembre 2020, sono state ... Leggi su facta.news (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 4 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta una notizia pubblicata dal sito Dagospia secondo cui «di Milano, dovein corso le vaccinazioni con Pfizer molti anziani non si presentano all’appuntamento – non essendoci una lista di attesa pronta di gente da vaccinare a chiamata, la dose scongelata viene buttata». Si tratta di una notizia priva di riscontri e smentita d. Andiamo con ordine. Il sito Dagospia ha pubblicato questa notizia il 3 marzo 2021, come si può verificare qui. Lo stesso giorno, però, l’ospedaledi Milano ha smentito la vicenda, definendola falsa e spiegando che «fin dall’inizio della campagna vaccinale a, il 27 dicembre 2020,state ...

cgand : RT @setteBIT: Ieri Dagospia scriveva che all’Ospedale Niguarda di Milano si buttano i vaccini di Pfizer scongelati se mancano i pazienti pr… - setteBIT : Ieri Dagospia scriveva che all’Ospedale Niguarda di Milano si buttano i vaccini di Pfizer scongelati se mancano i p… - bb91687509 : @pietroraffa @Caramel89409333 Io che abito, vicino all'ospedale di Niguarda (Milano) li sento come sottofondo ormai da giorni - zannazyu : RT @_DAGOSPIA_: FLASH - GLI OSPEDALI SCONGELANO IL VACCINO PFIZER MA GLI ANZIANI NON SI PRESENTANO E ALLA FINE... - doloresebasta : RT @Possidonio_GG: FLASH - GLI OSPEDALI SCONGELANO IL VACCINO PFIZER MA GLI ANZIANI NON SI PRESENTANO E ALLA FINE... -

Ultime Notizie dalla rete : all’ospedale Niguarda Stella di metallo in trachea, bimbo salvato al Niguarda Affaritaliani.it