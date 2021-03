Nardella: 'Zingaretti ritiri le dimissioni, la discussione no diventi faida' (Di venerdì 5 marzo 2021) Lui, da un punto di vista dei sostenitori del segretario, è uno di quelli che ha contribuito a logorare il leader democratico. Ma lui non la pensa così: 'Il Pd non sta per niente bene. Non è colpa di ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 marzo 2021) Lui, da un punto di vista dei sostenitori del segretario, è uno di quelli che ha contribuito a logorare il leader democratico. Ma lui non la pensa così: 'Il Pd non sta per niente bene. Non è colpa di ...

edoludo : RT @cinturanera1: #tagadala7 Nardella....fa fatica a capire il momento delle dimissioni di Zingaretti...e 3 mesi paralizzato il Paese dal… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il sindaco di Firenze @DarioNardella invita Nicola #Zingaretti a non formalizzare le dimissioni: 'Non ha senso, spero po… - La7tv : #tagada Il sindaco di Firenze @DarioNardella invita Nicola #Zingaretti a non formalizzare le dimissioni: 'Non ha se… - TV7Benevento : Pd: Nardella, 'Zingaretti non formalizzi dimissioni, non ha senso resa conti ora'... - anna_anybell : RT @La7tv: #tagada #Nardella sull'addio di #Zingaretti: 'Le nostre critiche erano costruttive. I sindaci cosa hanno a che fare con le corre… -